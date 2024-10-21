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11:45, 21 октября 2024Бывший СССР

Беспилотник ВСУ повредил газопровод в Энергодаре

Мэр Энергодара Сеновоз: беспилотник ВСУ повредил газопровод в городе

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) повредил газопровод в городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодаре в минувшие выходные. Об этом сообщил мэр города Эдуард Сеновоз в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ нанесли множественные повреждения тепловому узлу в Энергодаре. Авария на газопроводе усложняет начало отопительного сезона в городе. Он добавил, что подобные атаки носят террористический характер и проводятся исключительно с целью создания как можно более невыносимых условий для жителей города.

Ранее ВСУ также атаковали Энергодар с помощью дронов. Два беспилотника попали по гражданской инфраструктуре, один из них поразил жилой дом, пострадавших не было.

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      Илья Таксюр
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