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22:01, 21 октября 2024Бывший СССР

Экс-премьер Грузии назвал партию Саакашвили опухолью

Экс-премьер Грузии Иванишвили: партия Саакашвили является опухолью

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Партия экс-президента Грузии Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» является «опухолью», заявил в интервью «Имеди» экс-премьер страны Бидзина Иванишвили.

«Огромная сила их поддерживает извне. Нам нужно конституционное большинство, чтобы запретить их… Если не удалить опухоль, то она распространится», — сказал он.

Иванишвили подчеркнул, что на протяжении последних 12 лет, они «создают постоянно революционную ситуацию» и назвал членов партии «врагами народа», которых нужно «запретить».

В этом же интервью он заявил, что экс-премьеру Грузии Ираклию Гарибашвили предлагали начать войну с Россией. По его словам, с такой идеей выступил высокопоставленный западный чиновник, который сказал, что Тбилиси продержится три-четыре дня. После этого Грузия сможет начать начать «партизанское движение в лесу», которое поддержит Запад, рассказал Иванишвили.

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      Сергей Грехов
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