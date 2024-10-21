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09:06, 21 октября 2024Мир

Главный противник Эрдогана Фетхуллах Гюлен скончался в США

Herkul: главный противник Эрдогана Фетхуллах Гюлен скончался в возрасте 83 лет

Фото: Charles Mostoller / Reuters

Скончался главный противник президента Турции Реджепа Эрдогана и глава турецкой оппозиционной организацию FETO Фетхуллах Гюлен. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на портале Herkul.

Проповедник и общественный деятель умер в возрасте 83 лет в США, где проживал с 1999 года. Уточняется, что он долгое время боролся с болезнями и был госпитализирован, однако его не удалось спасти. Информацию о смерти Гюлена подтвердил его племянник Эбуссеме Гюлен. По его словам, он умер 20 октября в клинике в Пенсильвании.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Гюлен был отравлен в ночь на 17 ноября 2021 года. Однако позже информацию о смерти главы турецкой оппозиционной организацию FETO опровергли.

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      Дарья Балацкая
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