Турецкие СМИ сообщили о смерти исламского проповедника Гюлена

Исламский религиозный проповедник и общественный деятель Фетхуллах Гюлен был отравлен в ночь на 17 ноября, сообщают турецкие СМИ, в частности оппозиционный новостной портал Oda TV. Вместе с ним, предположительно, погиб один из его сторонников, находившийся в поместье в Пенсильвании, — он совершил самоубийство.

Ряд СМИ опровергают новость о смерти главы турецкой оппозиционной организацию FETO. Например, журналист Эмре Услу написал в своем Twitter со ссылкой на личные источники информации о том, что данные о смерти Гюлена являются фейком. Приближенный общественного деятеля Джевдет Тюркйолу, в свою очередь, опубликовал видео, где рассказывает о том, что проповедник жив, а слухи о покушении являются выдумкой.

15 июля 2016 года в Турции произошла попытка государственного переворота, в результате которой погибли 248 человек, не считая самих путчистов, еще более 2,7 тысячи получили ранения. Турецкие власти обвинили в произошедшем исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, который действовал через возглавляемую им оппозиционную организацию FETO. Проповедник настаивал на своей непричастности к попытке госпереворота.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил персонами нон грата послов десяти стран, призывавших Анкару освободить активиста Османа Кавалу. Глава государства дал соответствующее распоряжение МИД страны. Речь идет о представителях дипломатических миссий из Германии, Швеции, США, Франции, Финляндии, Дании, Норвегии, Нидерландов, Канады и Новой Зеландии.