Известная российская блогерша рассказала об оказавшемся сектой TikTok-доме

Блогерша Кристина Ким рассказала, что попала в TikTok-дом, оказавшийся сектой

Известная российская блогерша Кристина Ким (настоящая фамилия — Неделина) рассказала, что попала в TikTok-дом, оказавшийся сектой. Подробности она раскрыла в выпуске шоу «Девчата», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Блогерша рассказала, что однажды она поселилась в TikTok-доме в Москве вместе со своим бойфрендом, который также создает контент для соцсетей. Ким отметила, что воспринимала это как возможность переехать из Самары в столицу, а также улучшить качество своих видео, так как объединение предлагало собственное съемочное оборудование.

Ким вспомнила, что объединением управлял человек, которого все называли «мастером». Позднее она узнала, что под его началом было несколько домов для блогеров, находившиеся в Москве, других российских городах и в Белоруссии.

По приезде в дом блогеров убедили придумать себе никнеймы, потому что, по мнению менеджеров, их реальные имена никому неинтересны. Неделину также убедили покраситься в красный, чтобы быть ярче. В качестве системы поощрений руководство использовало так называемые «поглаживания». «Это нормальная практика: ты идешь, и тебя могут вот так обнять очень сильно и стоять долго обнимать», — объяснила Ким. По ее словам, подобные правила смутили ее.

Позднее, добавила блогерша, руководство пыталось убедить ее и ее возлюбленного разъехаться по разным домам, так как, по их мнению, они не давали друг другу развиваться. Однако прожив по отдельности два дня, блогеры поняли, что не могут так работать, и снова стали жить вместе.

Также, отметила Неделина, участники дома читали психологическую литературу и должны были по несколько часов обсуждать ее с «мастером». Кроме того, утверждает блогерша, руководитель и менеджеры склоняли к сексуальным практикам как девушек, так и парней.

Ранее блогеры Настя и Даня Титовы рассказали, что в TikTok-хаусе в Перми были тараканы и клопы. По словам блогеров, клопов в дом кто-то привез вместе с компьютерным монитором.