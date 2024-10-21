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12:40, 21 октября 2024Мир

МИД Турции подтвердил смерть главного противника Эрдогана

МИД Турции подтвердил смерть главного противника Эрдогана Фетхуллаха Гюлена
Фетхуллах Гюлен

Фетхуллах Гюлен. Фото: Selahattin Sevi / Zaman Daily via Cihan News Agency / Reuters

Источники в разведывательных службах подтверждают смерть главного противника президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главы турецкой оппозиционной организации FETO Фетхуллаха Гюлена. Об этом заявил глава МИД республики Хакан Фидан, передает агентство Anadolu.

«Наши источники в спецслужбах также подтверждают информацию о смерти Гюлена», — рассказал дипломат.

Гюлен умер в возрасте 83 лет в США, где проживал с 1999 года. Уточняется, что он долгое время боролся с болезнями и был госпитализирован, однако его жизнь не удалось спасти. Информацию о смерти Гюлена подтвердил его племянник Эбуссеме Гюлен. По его словам, он умер 20 октября в клинике в Пенсильвании.

Фетхуллах Гюлен был турецким исламским проповедником и общественным деятелем. Он основал движение «Хизмет», которое включает в себя сеть образовательных учреждений, благотворительных организаций, медиакомпаний и других проектов.

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      Дарья Устьянцева
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