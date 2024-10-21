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16:01, 21 октября 2024Экономика

Московские бобры начали готовиться к зиме

Бобры в столице начали строить плотины и заготавливать запасы корма

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Московские бобры начали готовиться к зиме, сообщили в департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы.

Отмечается, что увидеть этих животных в столице сложно, но следы их присутствия можно наблюдать по берегам и в акватории водоемов в Серебряном бору, около Строгинского мыса, на Яузе, Митино, Печатниках, в пойме реки Сетуни, а также на природных территориях Новой Москвы.

Перед наступлением холодов бобры активно собирают и заготавливают корм — кору различных деревьев и кустарников. Они прячут стволы деревьев по берегам, а также оставляют в водоемах деревья и стволы кустарников. Кроме того, бобры укрепляют свои дома, сооруженные из веток и стволов и скрепленные глиной. Животные прокапывают дополнительные норы, а также строят и ремонтируют плотины.

По словам специалистов, грызуны в дикой природе ведут себя осторожно и проявляют активность в сумерках. Зимой они могут избегать выхода на поверхность и берега водоемов, чтобы не столкнуться с хищниками.

Ранее в Татарстане огромный бобер набросился на россиянина, который попытался его сфотографировать. Животное разозлилось из-за яркой вспышки на камере россиянина и бросилось на него. Фотографировавшему удалось спастись от укуса, отскочив в сторону.

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      Мария Черкасова
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