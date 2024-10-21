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14:46, 21 октября 2024Мир

На Западе заявили о неверии в «план победы» Зеленского

Foreign Affairs: страны Запада скептически отнеслись к «плану победы» Зеленского

Фото: Johanna Geron / Reuters

Страны Запада скептически отнеслись к «плану победы» президента Украины Владимира Зеленского и не верят в возможность его реализации. Об этом сообщает газета Foreign Affairs со ссылкой на экспертов.

«Партнеры Украины встретили детали плана со значительным скептицизмом, так как опасаются, что без реформ в системе пополнения и подготовки войск одного лишь оснащения [оружием] будет недостаточно для стабилизации фронта», — приводит издание слова британского аналитика Джека Уотлинга.

Он также подчеркнул, что на данный момент у стран НАТО также нет консенсуса по вопросу принятия Киева в Североатлантический альянс. По его словам, подобное можно заметить и в США, где власти не готовы предоставить Украине «гарантии безопасности».

Ранее политический советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Балаж Орбан назвал «план победы» Владимира Зеленского кратчайшим путем к развязыванию третьей мировой войны. По его словам, Венгрия не поддерживает этот план. Он добавил, что представленный план направлен на эскалацию военных действий и вовлечение в конфликт стран Североатлантического альянса.

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      Максим Габриелян
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