Названа причина разочарования части проевропейского электората в Молдавии

Политолог Трещенков: часть общества в Молдавии разочаровалась в Санду

Часть проевропейски настроенного общества в Молдавии разочаровалось в президенте страны Майе Санду из-за референдума о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал кандидат исторических наук, политолог Евгений Трещенков.

По его словам, Санду не будет отказываться от идеи закрепления в конституции курса на евроинтеграцию. Референдум является ее личным проектом и попыткой нарастить себе рейтинг. «Это, кстати, одна из причин, почему часть проевропейски ориентированного электората восприняла референдум негативно, как попытку нарастить рейтинг Санду за счет евроинтеграционной идеи», — рассказал Трещенков.

Политолог подытожил, что недовольство Санду и ее политикой, а также ее ассоциация с референдумом могли снизить процент сторонников евроинтеграции на прошедшем референдуме.

Ранее стало известно, что референдум о принятии курса на интеграцию страны в ЕС завершился с результатом 50,16 за интеграцию и 49,84 — против. Несмотря на большинство проголосовавших против в регионах, положительного результата помогли добиться диаспоры в странах Запада.