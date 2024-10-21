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14:36, 21 октября 2024Бывший СССР

Названа причина разочарования части проевропейского электората в Молдавии

Политолог Трещенков: часть общества в Молдавии разочаровалась в Санду

Фото: Vladislav Culiomza / Globallookpress.com

Часть проевропейски настроенного общества в Молдавии разочаровалось в президенте страны Майе Санду из-за референдума о вступлении в Европейский союз (ЕС). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал кандидат исторических наук, политолог Евгений Трещенков.

По его словам, Санду не будет отказываться от идеи закрепления в конституции курса на евроинтеграцию. Референдум является ее личным проектом и попыткой нарастить себе рейтинг. «Это, кстати, одна из причин, почему часть проевропейски ориентированного электората восприняла референдум негативно, как попытку нарастить рейтинг Санду за счет евроинтеграционной идеи», — рассказал Трещенков.

Политолог подытожил, что недовольство Санду и ее политикой, а также ее ассоциация с референдумом могли снизить процент сторонников евроинтеграции на прошедшем референдуме.

Ранее стало известно, что референдум о принятии курса на интеграцию страны в ЕС завершился с результатом 50,16 за интеграцию и 49,84 — против. Несмотря на большинство проголосовавших против в регионах, положительного результата помогли добиться диаспоры в странах Запада.

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      Алевтина Запольская
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