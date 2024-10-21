Падение горящей фуры с моста в российском городе попало на видео

В Петербурге горящая фура упала с моста на Московском шоссе и попала на видео

В Санкт-Петербурге горящая фура упала с моста на Московском шоссе. Момент падения большегруза попал на видео, кадры публикует Telegram-канал «112».

На выложенных кадрах видно, как над ограждением моста поднимаются клубы дыма. Когда автомобилист проезжает мимо места ДТП, горящая кабина грузовика падает с конструкции.

Известно, что ДТП произошло около 9:55 на 689-м километре шоссе. Предположительно, грузовик занесло, он ударился в отбойник, загорелся и упал с моста. Водителю выжить не удалось, его тело отбросило на десятки метров от места аварии. Спасательные службы города прибыли на место для тушения возгорания.

Ранее сообщалось, что в столице в ночь на 21 октября автомобиль с тремя пассажирами снес дорожное ограждение и упал в воду в районе «Москва-Сити». Пострадавших вытащили из воды, двух девушек госпитализировали.