Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:15, 21 октября 2024Россия

Падение горящей фуры с моста в российском городе попало на видео

В Петербурге горящая фура упала с моста на Московском шоссе и попала на видео

В Санкт-Петербурге горящая фура упала с моста на Московском шоссе. Момент падения большегруза попал на видео, кадры публикует Telegram-канал «112».

На выложенных кадрах видно, как над ограждением моста поднимаются клубы дыма. Когда автомобилист проезжает мимо места ДТП, горящая кабина грузовика падает с конструкции.

Известно, что ДТП произошло около 9:55 на 689-м километре шоссе. Предположительно, грузовик занесло, он ударился в отбойник, загорелся и упал с моста. Водителю выжить не удалось, его тело отбросило на десятки метров от места аварии. Спасательные службы города прибыли на место для тушения возгорания.

Ранее сообщалось, что в столице в ночь на 21 октября автомобиль с тремя пассажирами снес дорожное ограждение и упал в воду в районе «Москва-Сити». Пострадавших вытащили из воды, двух девушек госпитализировали.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о «плане Путина» по разрушению долларовой системы. Чем хотят уничтожить главную валюту мира?

      Бузова похвасталась трусами за 100 тысяч рублей

      Шеф Пентагона объявил о выделение пакета поставок Украине на 400 миллионов долларов

      Россиян предупредили о смертельной опасности бесконтрольного приема витаминов

      «Ваш чертов Вашингтон тоже подвергнется удару». Медведев ответил на угрозы Трампа атаковать Москву из-за Украины

      Бывшая жена Моргенштерна показала новую квартиру

      Бывшая жена Мамаева рассказала о судах с футболистом за квартиру

      Санду заявила о поддержке народом интеграции Молдавии в ЕС

      Россиянам назвали способ проверки мошеннических квитанций ЖКХ

      Баскова взбесило предложение депутатов ограничить гонорары артистов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше