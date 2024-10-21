Пленный солдат ВСУ рассказал об отказе командования в эвакуации с позиций

Пленный военнослужащий ВСУ рассказал об отказе командования в эвакуации

Пленный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Ковбасюк рассказал об отказе в эвакуации со стороны командования, передает ТАСС.

«Привезли и выбросили и сказали эту полосу держать, все. Я не знаю, как получилось [что сдался в плен]. Мы же просили дать эвакуацию. Видим, что вчетвером мы не удержим, за что мне умирать», — рассказал Ковбасюк.

По его словам, командование толкает людей «на мясо и относится как к собакам».

Ранее пленный офицер ВСУ Алексей Грищенко сообщил об огромных потерях Киева на харьковском направлении. Он отметил, что его подразделение за последнее время доукомплектовывали уже трижды. Производилось это за счет принудительной мобилизации гражданского населения.