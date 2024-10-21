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08:50, 21 октября 2024Россия

Появились подробности о вылетевшем в реку у «Москвы-Сити» автомобиле

Mash: девушки учились дрифтовать на вылетевшем в воду у «Москвы-Сити» авто

Кадр: Telegram-канал Mash

На автомобиле каршеринга, который вылетел в реку на набережной Тараса Шевченко у «Москвы-Сити», учились дрифтовать. Такие подробности о случившемся приводит Mash в Telegram-канале.

По информации издания, внутри автомобиля находились две девушки. Одна из них смогла выбраться из машины до приезда спасателей, другую пришлось доставать из автомобиля уже в воде — у нее случился приступ эпилепсии. Пострадавших госпитализировали.

О происшествии стало известно в ночь на понедельник, 21 октября. Авария на набережной произошла около трех часов ночи — водитель автомобиля, как сообщалось, не справился с управлением. Движение в районе места ДТП перекрывали.

3 октября в Санкт-Петербурге легковой автомобиль упал в Неву. Авария произошла на Васильевском острове, никто не пострадал.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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