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15:18, 21 октября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали способ проверки мошеннических квитанций ЖКХ

Щельцин: нужно подвергать сомнению все счета, чтобы не попасть на мошенников

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Необходимо подвергать сомнению все счета для оплаты, чтобы не попасть в ловушку мошенников, рекомендовал глава АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. Таким советом по определению поддельных квитанций ЖКХ специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Чтобы не нарваться сегодня на мошенников, нужно запереться в черной коробке и никогда из нее не выходить. С большой вероятностью каждый из нас может нарваться на мошенников. Самое главное правило: нужно всегда подвергать сомнению абсолютно все. А если это что-то нестандартное, то двойному сомнению», — рекомендовал Щельцин.

По словам специалиста, как правило, можно распознать мошенника, включив хладнокровный режим. Он объяснил, что сомнению нужно подвергать все детали счетов на оплату любых услуг.

«Какой банк? Кто отправил письмо? Какой-то непонятный почтовый сервер, какое-то непонятное название? Первый раз ли человеку пришло по почте такое письмо? Какие-то реквизиты непонятные или непонятные статьи, за что платить? Чем больше вопросов задаст человек, тем больше он поймет, что это с тотальной вероятностью мошенничество», — добавил эксперт.

Важный аспект, что сейчас огромное количество разных сливов баз данных, и у мошенников вполне может быть больше информации, чем у самого гражданина о себе

Арсений Щельцинглава АНО «Цифровые платформы»

Ранее координатор платформы Народного фронта «Мошеловка» Евгения Лазарева сообщила, что мошенники начали рассылать россиянам поддельные квитанции ЖКХ. «Жертва оплачивает эти услуги, а позже приходит уже настоящая квитанция, или ее воруют мошенники, а через месяц приходит долговая квитанция», — отметила она.

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      Алена Шевченко
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