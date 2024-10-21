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14:02, 21 октября 2024Мир

Путин направил поздравления новому президенту Вьетнама

Путин поздравил генерала Лыонг Кыонга с избранием на пост президента Вьетнама
Лыонг Куонг

Лыонг Куонг. Фото: Kham / Reuters

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в адрес генерала Лыонг Кыонга, который в ходе выборов в Национальном собрании Вьетнама был избран на пост президента страны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Сердечно поздравляю Вас с избранием на пост Президента Социалистической Республики Вьетнам. Отношения между нашими государствами развиваются в духе всеобъемлющего стратегического партнерства. Рассчитываю, что Ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию плодотворного двустороннего сотрудничества во всех сферах», — поздравил российский лидер.

В сентябре этого года Путин принял в Кремле председателя Национального собрания Вьетнама Чан Тхань Мана. «Мы считаем Россию одним из первостепенных партнеров, мы желаем активизировать сотрудничество с Россией во всех областях на благо народов двух стран за мир, стабильность и развитие в регионе и мире», — заявил тогда председатель вьетнамского парламента.

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      Виктория Кондратьева
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