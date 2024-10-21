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20:46, 21 октября 2024Силовые структуры

Российский подросток пойдет под суд за хранение запчастей от гранаты

В Ингушетии подросток пойдет под суд за хранение частей от гранаты

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Республике Ингушетия подросток пойдет под суд за незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ. Об этом в понедельник, 21 октября, в своем Telegram-канале сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 22 августа обвиняемый нашел на окраине села Кантышево корпус боевой ручной гранаты РГД-5 и боевой взрыватель от ручной гранаты типа УЗРГМ-2. Все это подросток хранил у себя дома. Взрывное устройство было найдено и изъято сотрудниками республиканского МВД.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.

14 октября сообщалось, что студента из Подмосковья задержали за незаконную покупку боевых патронов.

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      Владимир Седов
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