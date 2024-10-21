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15:05, 21 октября 2024Бывший СССР

Санду вызвала на дебаты занявшего второе место на выборах кандидата в президенты

Санду вызвала Стояногло на дебаты перед вторым туром выборов президента Молдавии

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Действующий президент Молдавии Майя Санду вызвала на дебаты Александра Стояногло, занявшего второе место по итогам первого тура выборов главы государства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я уважаю голоса тех, кто отдал их за вас. В ближайшее время мы должны провести серьезные дебаты, обсудить будущее Молдавии и ее путь. Моя команда свяжется с вами, чтобы обсудить организацию дебатов», — сказала она.

В понедельник, 21 октября, завершился подсчет голосов на выборах президента Молдавии. По итогам первого тура никто из кандидатов не смог набрать более 50 процентов голосов, в связи с чем через две недели, 3 ноября, будет проведен второй тур голосования, на котором оппонентами станут Санду и отстраненный от должности генпрокурора Молдавии выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло.

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      Александр Курбатов
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