Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:30, 21 октября 2024Бывший СССР

Стало известно об угрозах бойцов ВСУ военкомам после возвращения с фронта

ТАСС: многие бойцы ВСУ угрожают сотрудникам ТЦК после возвращения с фронта

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Многие действующие бойцы ВСУ после возвращения с фронта угрожают сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, украинский аналог военкомата). Об этом сообщил пленный военнослужащий 113-й бригады территориальной обороны Украины Богдан Мусихин, передает ТАСС.

Военнопленный напомнил случаи поджогов автомобилей и избиений сотрудников ТЦК. Он добавил, что его сослуживцы называют военкомов «тыловыми крысами», которые «не достойны носить форму».

«Как это, мы воюем, а они в тылу ходят и всех гребут. Это неправильно. Я видел, как человека за 60 [лет] в бусик посадили как террориста, насильно», — рассказал украинский солдат.

Ранее пленный офицер ВСУ Алексей Грищенко рассказал об огромных потерях Киева на харьковском направлении. По словам военного, его подразделение за последнее время доукомплектовывали уже трижды. Производилось это за счет принудительной мобилизации гражданского населения.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      «Ваш чертов Вашингтон тоже подвергнется удару». Медведев ответил на угрозы Трампа атаковать Москву из-за Украины

      Бывшая жена Моргенштерна показала новую квартиру

      Бывшая жена Мамаева рассказала о судах с футболистом за квартиру

      Санду заявила о поддержке народом интеграции Молдавии в ЕС

      Россиянам назвали способ проверки мошеннических квитанций ЖКХ

      Баскова взбесило предложение депутатов ограничить гонорары артистов

      В WhatsApp появится новая функция

      В Apple пообещали создать лучший ИИ в мире

      Падение горящей фуры с моста в российском городе попало на видео

      Пассажирка севшего из-за угрозы взрыва самолета рассказала о пережитом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше