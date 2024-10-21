В Хабаровске заметили редкое природное явление «крылья ангела»

Жители Хабаровска заметили редкое природное явление. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

На шпороцветнике образовались так называемые крылья ангела, которые возникли в результате морозов, пришедших в российский регион. Во время холодов из ствола этого растения начинает течь сок, образуя ледяной слой, похожий на кружево.

«Охотникам за атмосферными кадрами предлагаем сначала внимательно осмотреть стебель — если он потрепан, значит, магия уже случилась», — уточнили авторы поста.

Ранее сообщалось, что на реке Чусовой в Пермском крае образовались кустики кристаллов, напоминающие ледяные цветы.