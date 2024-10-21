В ОНК сообщили об отсутствии жалоб от российского актера Ефремова на ухудшение здоровья

Общественники сообщили об отсутствии у осужденного Ефремова жалоб на здоровье

Общественники не получали жалоб на ухудшение здоровья от осужденного за смертельное ДТП российского актера Михаила Ефремова. Об этом в понедельник, 21 октября, со ссылкой на председателя общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Александра Гурова сообщает ТАСС.

По словам главы ОНК, жалобы на ухудшение самочувствия у актера, отбывающего наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области, отсутствуют. «У него все там нормально. Кто-то там, не знаю, начинает эту панику поднимать», — заявил Александр Гуров.

17 октября в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Белгородской области тоже опровергли информацию об ухудшении здоровья.

Это стало реакцией на сообщения ряда СМИ о том, что у артиста случилось обострение хронической обструктивной болезни легких — он с трудом дышит и почти не может разговаривать