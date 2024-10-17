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13:00, 17 октября 2024Силовые структуры

ФСИН опровергла информацию об ухудшении здоровья Михаила Ефремова

ФСИН: состояние Ефремова удовлетворительное, он получает необходимую помощь
Начало событий в новости Адвокат отбывающего срок Ефремова высказался о состоянии актера

Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

В управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) России по Белгородской области опровергли информацию об ухудшении здоровья актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание в колонии за трагическое ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

По данным ФСИН, состояние здоровья осужденного остается удовлетворительным, без отрицательной динамики. Сам Ефремов находится под постоянным наблюдением врачей и получает всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее в СМИ появилась информация о резком ухудшении здоровья актера. По некоторым данным, у него обострение хронической обструктивной болезни легких. Из-за проблем со здоровьем осужденный бросил курить.

Позже сведения об ухудшении состояния здоровья Ефремова подтвердил его адвокат Юрий Падалко.

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      Олеся Мицкевич
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