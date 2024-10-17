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11:21, 17 октября 2024Культура

Адвокат отбывающего срок Ефремова высказался о состоянии актера

Адвокат Ефремова Падалко подтвердил, что состояние актера ухудшилось
Михаил Ефремов

Михаил Ефремов. Фото: Пресс-служба Мосгорсуда / РИА Новости

Адвокат российского актера Михаила Ефремова Юрий Падалко подтвердил информацию о том, что состояние актера, отбывающего срок в колонии за трагическое ДТП, резко ухудшилось. Его слова приводит RTVI в Telegram-канале.

«Да, действительно, его состояние ухудшилось, помощь оказывается. Я уже недавно давал интервью по этому поводу. Больше ничего не могу сказать, это будет не совсем этично», — заявил он.

Ранее стало известно, что у Ефремова случилось обострение хронической обструктивной болезни легких — он с трудом дышит и почти не может разговаривать. Из-за проблем со здоровьем актер бросил курить.

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      Варвара Кошечкина
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