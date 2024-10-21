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19:42, 21 октября 2024Мир

В США призвали правительство прекратить поддержку Украины

Экс-морпех Берлетик: США должны удвоить ставку на Киев или прекратить поддержку

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Правительство США должно «удвоить ставку» на Киев и задействовать все свои ресурсы для помощи или полностью прекратить поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик в эфире YouTube-канала Kalibrated.

«США говорят о прекращении поддержки Украины, потому что у них нет другого выхода из-за острой нехватки ресурсов. Им нужно принять решение: удвоить ставки и задействовать все ради победы в этом конфликте или прекратить снабжать ВСУ и сделать упор на Ближний Восток или Тихоокеанский регион», — рассказал военный аналитик.

Ранее журнал Foreign Affairs со ссылкой на экспертов сообщал, что страны Запада скептически отнеслись к «плану победы» президента Украины Владимира Зеленского и не верят в возможность его реализации. В частности, британский аналитик Джек Уотлинг рассказал, что на данный момент у стран НАТО также нет консенсуса по вопросу принятия Киева в Североатлантический альянс. По его словам, подобное можно заметить и в США, где власти не готовы предоставить Украине «гарантии безопасности».

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      Дарья Устьянцева
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