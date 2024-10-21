Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:56, 21 октября 2024Бывший СССР

Военные ВСУ рассказали о проблеме бегства солдат со своих позиций

El País: военные ВСУ рассказали о проблеме бегства своих солдат с позиций

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о проблеме бегства украинских солдат со своих позиций. Об этом пишет испанская газета El País.

Военные четырех бригад в районе Курахово рассказали, что будущее конфликта для ВСУ им видится мрачным, потому что им не хватает пополнения. Сержант ВСУ Евгений Чурбанов сообщил, что сейчас его военнослужащие могут проводить на своих позициях три месяца без отдыха и ротации, притом что год назад это был один месяц максимум. По его словам, российские солдаты лучше оснащены и адаптированы.

Ранее стало известно, что число случаев дезертирства из ВСУ выросло в несколько раз с 2022 года. Согласно данным офиса генпрокурора, за восемь месяцев 2024 года было зафиксировано 15,5 тысячи случаев дезертирства из украинской армии, в то время как за 2022 год было отмечено 3,4 тысячи случаев.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      «Это на их совести». В России прокомментировали угрозы Трампа Путину из-за Украины

      В ПМР опровергли попытки вмешательства в выборы в Молдавии

      Работавшая на киносъемках россиянка назвала разницу подхода к звуку в России и за рубежом

      Стало известно об освобождении от ВСУ четырех населенных пунктов Курской области

      Жену Канье Уэста заметили с новым имиджем на фоне слухов о разводе

      ФСБ задержала гражданина Грузии по подозрению в незаконном обороте оружия

      Россияне высказались о возможном введении штрафов за пропаганду чайлдфри

      Предсказан скачок цен на важнейший продукт питания

      Вблизи Солнечной системы обнаружены источники чрезвычайно высокой энергии

      Врач посоветовала воздержаться от еды и некоторых напитков в самолете

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше