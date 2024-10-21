El País: военные ВСУ рассказали о проблеме бегства своих солдат с позиций

Военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали о проблеме бегства украинских солдат со своих позиций. Об этом пишет испанская газета El País.

Военные четырех бригад в районе Курахово рассказали, что будущее конфликта для ВСУ им видится мрачным, потому что им не хватает пополнения. Сержант ВСУ Евгений Чурбанов сообщил, что сейчас его военнослужащие могут проводить на своих позициях три месяца без отдыха и ротации, притом что год назад это был один месяц максимум. По его словам, российские солдаты лучше оснащены и адаптированы.

Ранее стало известно, что число случаев дезертирства из ВСУ выросло в несколько раз с 2022 года. Согласно данным офиса генпрокурора, за восемь месяцев 2024 года было зафиксировано 15,5 тысячи случаев дезертирства из украинской армии, в то время как за 2022 год было отмечено 3,4 тысячи случаев.