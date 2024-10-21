Воюющую за ВСУ наемницу из Грузии заочно приговорили в России к 13 годам лишения свободы

В России суд заочно приговорил наемницу из Грузии Иванеишвили к 13 годам колонии

В России суд заочно приговорил наемницу из Грузии Русудани Иванеишвили к 13 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Женщину признали виновной по статье 359 УК РФ («Наемничество»). Она объявлена в международный розыск.

По версии следствия, гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили создал военизированное формирование «Грузинский национальный легион» (признан в России террористической организацией и запрещен) для участия в конфликте на стороне Украины. Иванеишвили добровольно за деньги согласилась участвовать в боевых действиях против Российской армии. Сначала она прошла военную подготовку на одной из тренировочных баз легиона, после чего приняла участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил РФ.

Ранее сообщалось, что дело заочно арестованной наемницы из Грузии отправили в суд.