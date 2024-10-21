Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:54, 21 октября 2024Силовые структуры

Воюющую за ВСУ наемницу из Грузии заочно приговорили в России к 13 годам лишения свободы

В России суд заочно приговорил наемницу из Грузии Иванеишвили к 13 годам колонии

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В России суд заочно приговорил наемницу из Грузии Русудани Иванеишвили к 13 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Женщину признали виновной по статье 359 УК РФ («Наемничество»). Она объявлена в международный розыск.

По версии следствия, гражданин Грузии Ушанги Мамулашвили создал военизированное формирование «Грузинский национальный легион» (признан в России террористической организацией и запрещен) для участия в конфликте на стороне Украины. Иванеишвили добровольно за деньги согласилась участвовать в боевых действиях против Российской армии. Сначала она прошла военную подготовку на одной из тренировочных баз легиона, после чего приняла участие в боевых действиях против военнослужащих Вооруженных Сил РФ.

Ранее сообщалось, что дело заочно арестованной наемницы из Грузии отправили в суд.

Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      Основные силы американских наемников вывели из Курской области в первую неделю боев. Это объяснили «провалом блицкрига»

      Медведев порассуждал о тотальной войне до полного истребления человечества

      Россиян предупредили о росте цен на незамерзайку

      Появились кадры приезда президента ОАЭ на встречу с Путиным на российском автомобиле

      41-летняя российская актриса показала фото в бикини

      Пожилые россиянки пообщались с мошенниками и лишились квартир

      Оставивший новорожденного в лесу россиянин предстанет перед судом за расправу

      В Кремле оценили привлекательность идеологии президента Молдавии

      Армия России атаковала объекты украинской энергетики и аэродромы ВСУ

      Воевавшему за ВСУ наемнику из США вынесли заочный приговор

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше