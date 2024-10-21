Замедлившее стройку «изобретение» российских рабочих попало на видео

Рабочие в Карелии создали способное перевозить лишь два кирпича устройство

Рабочие в Карелии «изобрели» и использовали способное перевозить лишь два кирпича устройство. Замедлившая стройку разработка попала на видео, кадры публикует Telegram-канал Daily Карелия.

На выложенных изданием кадрах видно, как один из строителей подходит к сделанной из пластиковой канистре люльке и погружает в нее два кирпича, после чего устройство медленно поднимают на третий этаж ремонтируемого здания. После этого рабочий подносит к месту загрузки еще два кирпича и садится отдыхать.

Как отметили авторы видео, без ускорения видео процедура подтягивания двух кирпичей на изобретении заняла около полутора минут. Почему строители создали столь неэффективное устройство и как на это отреагировало их начальство, не уточняется.

Ранее сообщалось, что под Мурманском семья голодных медведей вынудила бригаду дорожных строителей бросить работу.