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07:00, 21 октября 2024Забота о себе

Жене посмотревшего слишком много порно мужчины дали совет

Фото: Shutterstock / Fotodom

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович (Стоя) дала совет женщине, пожаловавшейся на мужа, смотревшему слишком много порно. Письмо женщины и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

По словам женщины, они с мужем женаты около 30 лет, но детей у них нет. Когда женщина хотела завести ребенка, он отказывался заниматься сексом. «Примерно через год после начала попыток забеременеть я обнаружила коллекцию компакт-дисков с порнографией, которую он хранил среди моих вещей. Общей темой в порно был секс для удовольствия мужчины. Прелюдии не было, а женщина кричала в экстазе, хотя для ее удовольствия абсолютно ничего не делалось», — вспоминает она.

Пара повздорила, и после мужчина стал скрывать, что смотрит порно. Некоторое время жена пыталась воспроизводить увиденные порносценарии, но удовольствия обоим это не приносило. Она заключила, что своему подходу к сексу супруг научился из порнороликов: не целовал ее, не касался, отказывался от прелюдий и орального секса, сводя все к проникновению. При этом оба они редко испытывали оргазм.

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Недавно женщина захотела секса с другим мужчиной, однако ее муж оказался против этой идеи. «Думать о будущем, которое выглядит так же, как и последние 20 с лишним лет, очень удручающе. Как мне это исправить?» — задалась вопросом она.

В ответ Стоя отметила, что ситуацию вряд ли можно исправить. «Исправление означает превращение ваших отношений с мужем в отношения, включающие открытое общение идоверие. Вы испробовали все разумные предложения по решению этих проблем и теперь ищете невозможное», — ответила специалистка.

Почему вы остаетесь с ним? Каковы причины терпеть эту ситуацию на протяжении почти трех десятилетий? Что вы получаете от отношений? И стоит ли продолжать? Отнеситесь к этим вопросам серьезно и подумайте над ними. Независимо от того, решите ли вы остаться или уйти, индивидуальная терапия и мастурбация — это варианты, которые не требуют участия вашего мужа

Джессика Стоясекс-колумнистка

Ранее Стоя дала совет 50-летнему мужчине, жалующемуся после тяжелого развода на плохую эрекцию. По ее словам, большинство женщин отнесутся к его проблеме с пониманием.

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      Александра Лисица
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