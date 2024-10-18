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07:00, 18 октября 2024Забота о себе

Порнозвезда дала совет жалующемуся на плохую эрекцию после тяжелого развода мужчине

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock / Fotodom

Бывшая порнозвезда, секс-колумнистка Джессика Стоядинович (Стоя) дала совет мужчине, жалующемуся после тяжелого развода на плохую эрекцию. Письмо мужчины и ответ специалистки опубликовало издание Slate.

По словам 50-летнего мужчины, он расстался с женой после 20 лет брака, причем в последние 10 лет их отношений он терпел оскорбления и манипуляции. Кроме того, как уверяет автор письма, жена пыталась контролировать его с помощью секса.

Сейчас он мечтает о новом романе, но переживает из-за проблем с эрекцией — если раньше она возникала от одного поцелуя, то теперь мужчине необходима сильная стимуляция. Он считает, что это отпугивает женщин. «Я выполняю упражнения "обратного Кегеля", упражнения на чувственную концентрацию, осознанную мастурбацию и так далее. Теперь я чувствую, что могу проделать дыры в стенах с помощью эрекции, но на свиданиях проблема остается», — пишет он.

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Мужчина задался вопросом, не связано ли происходящее с возрастом, и попросил совета о том, как объяснять женщинам специфику своих потребностей, не разочаровывая их.

«Хотя в мире наверняка есть женщины, которые, несмотря на свой опыт и ваш возраст, будут иметь определенные необоснованные ожидания в отношении эрекции, большинство из них отнесутся к вам с пониманием. Они захотят, чтобы вы понимали и их тела, способности и потребности», — ответила Стоя.

Она напомнила о том, что существует так называемая сексуальная нонконкордантность — несоответствие между сигналами мозга и реакцией гениталий. Кроме того, специалистка порекомендовала проконсультироваться по поводу проблем с эрекцией с терапевтом или урологом, которые могли бы подобрать подходящее лечение при необходимости.

Вам нужно говорить с женщинами лаконично, использовать удобные формулировки и сосредоточиться на настоящем. Это может выглядеть примерно так: «Обычно моему телу требуется некоторое время, чтобы ощутить возбуждение, и мне нужна [любая форма прямой стимуляции, которая вам подходит лучше всего], чтобы приступить к делу»

Джессика Стоясекс-колумнистка

Ранее Стоя дала совет женщине, которая пошла на секс-эксперимент с мужем и испугалась необычной реакции своего тела. По словам женщины, во время секса муж впервые схватил ее за обе руки и прижал их к кровати над ее головой. Женщина описала первые ощущения как фантастические, однако через несколько секунд ее правое плечо свела судорога.

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      Александра Лисица
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