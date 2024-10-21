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20:11, 21 октября 2024Интернет и СМИ

Звезда КВН высказался о запретных темах в телеигре

Комик Мусагалиев опроверг мнение, что в КВН есть запретные темы

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российский юморист и телеведущий Азамат Мусагалиев высказался о запретных темах в КВН. На эту тему он порассуждал в беседе с дизайнером и блогером Артемием Лебедевым, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев предположил, что сегодня в КВН есть темы, которых нельзя касаться в выступлениях. Однако Мусагалиев заверил, что в современном КВН команды используют самые разные темы. «Допуск есть, люди шутят. Современный КВН посмотри, там вполне себе позволяют ребята», — опроверг утверждение блогера звезда телеигры.

Кроме того, Лебедев заявил, что в американских шоу комики шутят ярче и жестче, а также на более актуальные и злободневные темы, чем российские. В ответ Мусагалиев заявил, что ему не нравится американский юмор. «Он задуман ради этой реакции, в нем не заложена охота за смехом, за весельем, за настроением человека. Там в основе охота за реакцией на эту шутку», — пояснил он.

Ранее Мусагалиев описал КВН словами «что-то любимое сломалось». Юморист рассказал, что уже не смотрит выпуски программы. По мнению комика, время, когда он участвовал в телеигре, было лучшим за всю историю КВН.

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      Олег Давыдов
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