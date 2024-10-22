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21:31, 22 октября 2024Мир

Байден призвал Пашиняна завершить работы над мирным соглашением с Баку до конца года

Байден призвал Пашиняна закончить работы над мирным соглашением с Азербайджаном

Фото: Sergei Ilnitsky / Pool / Reuters

Президент США Джо Байден направил письмо премьер-министру Армении Николу Пашиняну, в котором призвал его до конца года закончить работы над мирным соглашением с Азербайджаном, сообщила пресс-служба кабмина страны.

В своем письме американский лидер отметил, что завершение соглашения потребует «упорства, изобретательности и компромисса». «Но, поставив патриотизм выше политики, вы смело и последовательно выбрали путь мира», — указал Байден.

Глава США также заверил Баку в том, что Вашингтон готов поддержать мирное соглашение, которое сможет положить конец конфликту.

Ранее председатель армянской комиссии по делимитации границ с Азербайджаном Мгер Григорян заявил, что обсуждение Армении и Азербайджана делимитации границ должно вестись без посредников. Он добавил, что в случае участия в переговорах посредников есть риск, что Ереван и Баку получат независимое от них решение, которое станет для республик обязательным.

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      Маргарита Пименова
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