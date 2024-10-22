Белорусского наемника заочно осудили в России за участие в боях на стороне ВСУ

Суд в ДНР дал 14 лет белорусскому наемнику Думбляускасу за бои на стороне ВСУ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима наемника из Белоруссии Александра Думбляускаса за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Генеральной прокуратуре России.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 359 УК РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»).

По данным следствия, Думбляускас (позывной «Тунгус») прошел военную подготовку на территории Украины и в период с февраля 2022 года по июль 2024-го принимал участие в боях на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в составе полка имени Кастуся Калиновского в качестве наемника. За свои действия он получил вознаграждение, эквивалентное более чем двум миллионам рублей.

Ранее тот же суд приговорил к 22 годам колонии строгого режима стрелка десантно-штурмовой роты ВСУ Алексея Хмару за стрельбу по жителю Мариуполя.