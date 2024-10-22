Бритни Спирс едва не потеряла плавки во время танца

Американская певица Бритни Спирс едва не потеряла плавки во время танца. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя знаменитость поделилась видео, в котором предстала в раздельном купальнике яркого-розового цвета, оформленном тонкими завязками. При этом образ звезды дополнили черная широкополая шляпа, красные браслеты и ожерелье с подвеской.

На размещенных кадрах можно заметить, что во время исполнения танца низ от бикини немного приспустился с бедер артистки, частично оголив ее интимные места на теле.

В июле Бритни Спирс показала фото топлес. Тогда певица опубликовала снимок, на котором запечатлела себя в одних черных стрингах.