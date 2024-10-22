Tesla подвела покупателей пикапа Cybertruck

Tesla отложила запуск аккумуляторов для Cybertruck и ухудшила его характеристики

Компания Tesla нарушила обещание начать продажу дополнительных аккумуляторов для пикапа Cybertruck в начале 2025 года. На это обратило внимание издание Electrek.

Журналисты напомнили, что на презентации в 2019 году глава Tesla Илон Маск обещал, что новый электропикап Cybertruck получит дополнительные батареи. Их производство сперва отложили до начала 2025 года, а недавно компания перенесла старт продаж до середины 2025 года.

Специалисты медиа заметили, что Tesla также подвела покупателей пикапа, ухудшив характеристики дополнительных батарей. Так, раньше в фирме обещали, что аккумуляторы повысят запас хода обычных пикапов Cybertruck до 470 миль, а продвинутых моделей Cyberbeast — до 440 миль. Теперь эти показатели ограничены 445 и 415 милями соответственно.

Стоимость дополнительного оборудования в Tesla оценили в 16 тысяч долларов, или около 1,5 миллиона рублей. В Electrek также напомнили, что на старте продаж компания обещала продавать трехмоторные версии пикапа за 70 тысяч долларов, но затем внезапно подняла цену до 100 тысяч долларов.

По мнению журналистов издания, Tesla использовала Cybertruck в качестве инструмента для повышения своей узнаваемости. В Electrek предсказали, что в 2025 году компания Илона Маска будет распродавать электропикапы со скидкой.

В начале октября Tesla покинул топ-менеджер Дэниел Хо, который курировал разработку Cybertruck. Известно, что топ-менеджер был крайне важным специалистом и подчинялся лично Илону Маску.