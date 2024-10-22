В России описали будущее доллара словом «схлопнется»

Яковенко: иностранные дипломаты понимают слабость доллара как резервной валюты

Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко в беседе с РИА Новости заявил, что иностранные дипломаты, проходящие обучение в Дипломатической академии МИД России, не сомневаются, что доллар «схлопнется» как резервная валюта.

«Обсуждая тему будущего американского доллара, уже никто не сомневается, что он схлопнется как резервная валюта», — отметил Яковенко.

При этом, по его словам, еще несколько лет назад такого ощущения не было. Большинство дипломатов заявили о пользе создания альтернативной финансовой системы. «Растет уверенность, что экономика США может рухнуть под тяжестью своего 35-триллионного долга», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что большие надежды дипломаты возлагают на БРИКС как на новый формат международного взаимодействия и согласования позиций.

Ранее газета The Economist сообщила, что на саммите БРИКС, который пройдет в Казани, президент России Владимир Путин якобы представит план по разрушению долларовой системы. Создание альтернативной платежной системы БРИКС обеспечит странам Глобального Юга более дешевые и быстрые транзакции, а также позволит привлечь развивающиеся экономики.