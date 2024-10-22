Экс-глава МИД Украины пил вино и курил сигару в процессе увольнения с должности

Экс-глава МИД Украины Кулеба рассказал подробности увольнения с должности

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба писал заявление об увольнении с должности под бутылку игристого вина и сигару вместе с супругой. Об этом он поделился в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай, пишет ТСН в Telegram.

По его словам, он узнал об увольнении во время занятия в спортзале, где был вместе с супругой. Перед началом тренировки ему позвонил премьер-министр Денис Шмыгаль и попросил приехать к нему. Тогда же Кулеба понял, что за этим последует просьба об увольнении.

По возвращении домой Кулеба вместе с женой начал писать заявление об увольнении. «Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручки и пошли на балкон. Мы закурили, я выпил и написал заявление на увольнение. Так, собственно, это все и закончилось», — рассказал детали экс-глава МИД Украины.

Он не считает, что у премьер-министра и президента Украины были какие-либо претензии к его работе. Конкретных причин увольнения Кулеба не назвал.

5 сентября Верховная Рада Украины одобрила увольнение Кулебы с должности главы МИД Украины. После этого он был замечен на автовокзале в Полтавской области с беляшом.