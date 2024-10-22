Генпрокурор Краснов раскрыл цель перешедших границу России иностранных журналистов

Краснов: целью перешедших границу РФ журналистов была героизация военных ВСУ

Иностранные журналисты незаконно пересекли границу России в Курской области во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) для героизации украинских военных. Такую цель раскрыл генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на полях первого саммита глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро, передает ТАСС.

По словам Краснова, эти корреспонденты не имели разрешений на пересечение границы и осуществление своей деятельности. Сейчас в отношении них расследуется ряд уголовных дел.

В ходе саммита генпрокурор напомнил, что вторжение военных ВСУ сопровождалось стрельбой по мирному населению, разграблением домов и другими противоправными действиями. Тем не менее, целью журналистов являлись съемка и размещение репортажей, оправдывающих и даже героизирующих действия украинских военных, в иностранных СМИ.

Ранее стало известно, что Ленинский районный суд Курска заочно арестовал американского журналиста Ника Пэйтона Уолша за незаконное пересечение государственной границы России.