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17:39, 22 октября 2024Силовые структуры

Генпрокурор Краснов раскрыл цель перешедших границу России иностранных журналистов

Краснов: целью перешедших границу РФ журналистов была героизация военных ВСУ
СюжетСаммит G20
Игорь Краснов

Игорь Краснов. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Иностранные журналисты незаконно пересекли границу России в Курской области во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) для героизации украинских военных. Такую цель раскрыл генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на полях первого саммита глав прокурорских служб G20 в Рио-де-Жанейро, передает ТАСС.

По словам Краснова, эти корреспонденты не имели разрешений на пересечение границы и осуществление своей деятельности. Сейчас в отношении них расследуется ряд уголовных дел.

В ходе саммита генпрокурор напомнил, что вторжение военных ВСУ сопровождалось стрельбой по мирному населению, разграблением домов и другими противоправными действиями. Тем не менее, целью журналистов являлись съемка и размещение репортажей, оправдывающих и даже героизирующих действия украинских военных, в иностранных СМИ.

Ранее стало известно, что Ленинский районный суд Курска заочно арестовал американского журналиста Ника Пэйтона Уолша за незаконное пересечение государственной границы России.

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      Олеся Мицкевич
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