«Хезболла» ударила по военной базе в Израиле

«Хезболла» заявила об атаке на военную базу на юге Хайфы в Израиле

Ливанское шиитское движение «Хезболла» нанесло удар по израильской военной базе. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает РИА Новости.

Уточняется, что атаке подверглась база Эльяким, расположенная на юге Хайфы. Удар наносился дронами-камикадзе. Как утверждают в пресс-службе «Хезболлы», бойцам удалось поразить все цели.

Ранее заместитель генерального секретаря «Хезболлы» шейх Наим Кассем назвал условие прекращения ударов по Израилю. Он заявил, что движение перестанет наносить удары по еврейскому государству после прекращения огня Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). В противном случае, по словам Кассема, «Хезболла» продолжит увеличивать дальность атак по территории страны.