Из техногенных отходов Донбасса предложили делать кирпичи

Ученые предложили делать кирпичи из отходов переработки «угольных гор» Донбасса

Из продуктов переработки «угольных гор» Донбасса предложили делать керамические кирпичи. Инициатива поступила от ученых Донского государственного технического университета (ДГТУ), отчет с оценкой состава, структурных особенностей и технологических свойств отходов для производства керамики опубликован в научном журнале Buildings.

Угольные терриконы (облененные и пустые породы, извлеченные при подземной переработке угля) относятся к техногенным отходам. Терриконы содержат не только уголь (10-20 процентов), но и такие породы, как аргиллиты, алевролиты и песчаники, рассказал декан факультета «Инженерно-строительный» ДГТУ Хунгианос Явруян. Ученые установили, что керамические кирпичи могут производиться из этих материалов.

По словам Явруяна, в настоящее время, на угледобывающих или углеобогащающих предприятиях скопилось достаточно большое количество техногенного сырья, которое можно использовать в производстве строительных материалов. Переработка терриконов может стать перспективным направлением из-за низкой стоимости и минимизации затрат на обжиг за счет содержания угля.

Ученые в настоящее время продолжают заниматься изучением обжиговых свойств аргиллитов, алевролитов и песчаников, чтобы разработать технологию производства и подобрать для нее оптимальное оборудование.