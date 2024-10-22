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11:15, 22 октября 2024Экономика

Из техногенных отходов Донбасса предложили делать кирпичи

Ученые предложили делать кирпичи из отходов переработки «угольных гор» Донбасса

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Из продуктов переработки «угольных гор» Донбасса предложили делать керамические кирпичи. Инициатива поступила от ученых Донского государственного технического университета (ДГТУ), отчет с оценкой состава, структурных особенностей и технологических свойств отходов для производства керамики опубликован в научном журнале Buildings.

Угольные терриконы (облененные и пустые породы, извлеченные при подземной переработке угля) относятся к техногенным отходам. Терриконы содержат не только уголь (10-20 процентов), но и такие породы, как аргиллиты, алевролиты и песчаники, рассказал декан факультета «Инженерно-строительный» ДГТУ Хунгианос Явруян. Ученые установили, что керамические кирпичи могут производиться из этих материалов.

По словам Явруяна, в настоящее время, на угледобывающих или углеобогащающих предприятиях скопилось достаточно большое количество техногенного сырья, которое можно использовать в производстве строительных материалов. Переработка терриконов может стать перспективным направлением из-за низкой стоимости и минимизации затрат на обжиг за счет содержания угля.

Ученые в настоящее время продолжают заниматься изучением обжиговых свойств аргиллитов, алевролитов и песчаников, чтобы разработать технологию производства и подобрать для нее оптимальное оборудование.

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      Мария Черкасова
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