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19:13, 22 октября 2024Россия

Колонну машин скорой помощи и мужчин в военной форме заметили на российском вокзале

В Волгограде на вокзале заметили колонну автомобилей скорой помощи

Кадр: v1.ru

Колонну машин скорой помощи заметили на железнодорожном вокзале в Волгограде. Снятое очевидцами видео опубликовало издание «В1.ру» в Telegram.

На кадрах можно увидеть несколько реанимобилей с отключенными проблесковыми маяками, припаркованных на перроне в нескольких метрах от железнодорожных путей. Там же очевидцы заметили нескольких человек в военной форме.

Местные жители сообщили, что проход к первому пути закрыт, а стоявший на первом пути поезд не отображался в расписании. Корреспондент издания заявил, что в зале ожидания сидят несколько десятков человек азиатской внешности.

Почти два года назад волгоградский вокзал уже перекрывали. Тогда это было связано с проходившим через город эшелоном с ранеными бойцами специальной военной операции. Поезд простоял на станции полчаса.

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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