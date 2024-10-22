Полковник раскрыл значение взятия под контроль России еще одного населенного пункта в ДНР

Матвийчук: действия ВС РФ направлены на установление полного контроля над ДНР

Действия Вооруженных сил (ВС) России направлены на уничтожение резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и установление полного контроля над Донецкой народной республике (ДНР), рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О значении взятия под контроль еще одного населенного пункта в ДНР специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это еще раз подтверждает, что наши войска ведут боевые действия именно для полного восстановления административной границы бывшей Донецкой области, ныне нашей территории Донецкой народной республики», — поделился Матвийчук.

По словам военного эксперта, с точки зрения тактической целесообразности Россия вышла на направление оперативного простора.

«Мы порвали тактическую зону обороны. Наши действия все направлены на одно — это движение в сторону Краматорска, Славянска для уничтожения оперативных резервов противника и установления полного контроля над Донецкой народной республикой», — заключил он.

Ранее ВС России взяли под контроль село Новосадовое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России. Кроме того, военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районе Новоегоровки в Харьковской области, а также возле населенных пунктов Терны, Торское и Красный Лиман в ДНР.

