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15:26, 22 октября 2024Россия

Полковник раскрыл значение взятия под контроль России еще одного населенного пункта в ДНР

Матвийчук: действия ВС РФ направлены на установление полного контроля над ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Действия Вооруженных сил (ВС) России направлены на уничтожение резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и установление полного контроля над Донецкой народной республике (ДНР), рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. О значении взятия под контроль еще одного населенного пункта в ДНР специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это еще раз подтверждает, что наши войска ведут боевые действия именно для полного восстановления административной границы бывшей Донецкой области, ныне нашей территории Донецкой народной республики», — поделился Матвийчук.

По словам военного эксперта, с точки зрения тактической целесообразности Россия вышла на направление оперативного простора.

«Мы порвали тактическую зону обороны. Наши действия все направлены на одно — это движение в сторону Краматорска, Славянска для уничтожения оперативных резервов противника и установления полного контроля над Донецкой народной республикой», — заключил он.

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Ранее ВС России взяли под контроль село Новосадовое в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России. Кроме того, военнослужащие нанесли поражение живой силе и технике трех бригад ВСУ в районе Новоегоровки в Харьковской области, а также возле населенных пунктов Терны, Торское и Красный Лиман в ДНР.

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