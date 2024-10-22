Маск заявил о возможном обострении на Украине из-за Южной Кореи. Сеул может направить специалистов на помощь Киеву

Маск: отправка военных Южной Кореи в поддержку ВСУ грозит обострением конфликта

Возможная отправка военных Южной Кореи для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) грозит обострением конфликта. Свою оценку ситуации дал американский предприниматель Илон Маск.

Ранее источник агентства NewsPim в южнокорейской разведке сообщил, что Сеул рассматривает возможность отправки на Украину специалистов в области тактики северокорейских войск из-за данных о якобы присутствии военных КНДР в России. Эксперты передадут Украине сведения о принципах действий северокорейских подразделений, психологии и моральном духе солдат, помогут собрать новую информацию о действиях войск КНДР. Также южнокорейские специалисты выступят переводчиками, если северокорейские служащие попадут в плен.

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В Южной Корее напомнили о договоре России и КНДР

Министр обороны Южной Кореи не преминул напомнить, что Россия и КНДР подписали взаимный договор, похожий на военный союз. Речь о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно ему, Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них. Лидер КНДР Ким Чен Ын отмечал, что договор способствует поддержанию мира и стабильности в регионе.

Фото: Ahn Young-joon / AP

«Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не считает нужным комментировать подобные необоснованные стереотипные слухи», — высказался на эту тему сотрудник представительства Северной Кореи при ООН. Он добавил, что такие заявления призваны очернить образ Пхеньяна и подорвать отношения между двумя суверенными государствами.

При этом еще в 2023 году российский лидер Владимир Путин назвал недостоверными слова о том, что в зону СВО отправляют добровольцев из Северной Кореи. «Хочу сказать, что это чушь полная», — заявил глава государства.

В США признали невозможность помешать укреплению отношений России и КНДР

Об этом со ссылкой на источники писала газета Politico со ссылкой на источники. В частных беседах должностные лица США, дипломаты из Восточной Азии и помощники членов Конгресса говорили, что в практическом отношении Вашингтон мало что может сделать, чтобы помешать укреплению союза Москвы и Пхеньяна, если не считать непосредственных военных действий, которые не рассматриваются.

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, выразил мнение, что это должно подтолкнуть Запад «еще больше сплотиться».

Нынешний генсек альянса Марк Рютте между тем констатировал, что у НАТО все же нет доказательств присутствия северокорейской армии на Украине. Об этом же заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Он, однако, заверил, что американская сторона продолжит изучать вопрос.