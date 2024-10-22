Возможная отправка военных Южной Кореи для поддержки Вооруженных сил Украины (ВСУ) грозит обострением конфликта. Свою оценку ситуации дал американский предприниматель Илон Маск.
Ранее источник агентства NewsPim в южнокорейской разведке сообщил, что Сеул рассматривает возможность отправки на Украину специалистов в области тактики северокорейских войск из-за данных о якобы присутствии военных КНДР в России. Эксперты передадут Украине сведения о принципах действий северокорейских подразделений, психологии и моральном духе солдат, помогут собрать новую информацию о действиях войск КНДР. Также южнокорейские специалисты выступят переводчиками, если северокорейские служащие попадут в плен.
Похоже, ситуация обостряется
В Южной Корее напомнили о договоре России и КНДР
Министр обороны Южной Кореи не преминул напомнить, что Россия и КНДР подписали взаимный договор, похожий на военный союз. Речь о Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Согласно ему, Россия и Северная Корея договорились о немедленном оказании взаимной помощи в случае агрессии против одной из них. Лидер КНДР Ким Чен Ын отмечал, что договор способствует поддержанию мира и стабильности в регионе.
«Что касается так называемого военного сотрудничества с Россией, моя делегация не считает нужным комментировать подобные необоснованные стереотипные слухи», — высказался на эту тему сотрудник представительства Северной Кореи при ООН. Он добавил, что такие заявления призваны очернить образ Пхеньяна и подорвать отношения между двумя суверенными государствами.
При этом еще в 2023 году российский лидер Владимир Путин назвал недостоверными слова о том, что в зону СВО отправляют добровольцев из Северной Кореи. «Хочу сказать, что это чушь полная», — заявил глава государства.
В США признали невозможность помешать укреплению отношений России и КНДР
Об этом со ссылкой на источники писала газета Politico со ссылкой на источники. В частных беседах должностные лица США, дипломаты из Восточной Азии и помощники членов Конгресса говорили, что в практическом отношении Вашингтон мало что может сделать, чтобы помешать укреплению союза Москвы и Пхеньяна, если не считать непосредственных военных действий, которые не рассматриваются.
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, комментируя подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Северной Кореей, выразил мнение, что это должно подтолкнуть Запад «еще больше сплотиться».
Нынешний генсек альянса Марк Рютте между тем констатировал, что у НАТО все же нет доказательств присутствия северокорейской армии на Украине. Об этом же заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. Он, однако, заверил, что американская сторона продолжит изучать вопрос.