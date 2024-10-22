Минобороны сообщило о новой атаке ВСУ на российский регион

Минобороны: система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Курской областью. О новой атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили в Минобороны России (МО РФ).

«В 09:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — уточнили в ведомстве.

По данным МО РФ, атаку ВСУ совершили с применением БПЛА самолетного типа.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 22 октября ВСУ выпустили 18 беспилотников по пяти регионам России, 11 из которых — по Брянской области.