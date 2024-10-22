Минобороны заявило о сдаче в плен четырех бойцов ВСУ в Курской области

Минобороны России: в Курской области за сутки четыре бойца ВСУ сдались в плен

За минувшие сутки в Курской области четыре бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве не уточнили, где конкретно украинские военнослужащие сдались в плен. Там добавили, что в Курской области группировка российских войск отразила две контратаки ВСУ в направлении Зеленого Шляха и Николаево-Дарьино. Потери противника там составили до 70 человек, а также три американских боевых машины Bradley.

По последним данным, потери ВСУ за все время боев в Курской области, которые продолжаются с начала августа, превысили 25 тысяч военнослужащих, 172 танка и 89 боевых машин пехоты. О том, какие потери понесла российская сторона, в министерстве обороны не сообщили.

Ранее украинский пехотинец Владимир Горбатко рассказал, что его группа попала в плен на территории Курской области из-за заклинивших автоматов. По его словам, оружие было мокрое, из-за этого его автомат заклинил после 3-4 выстрелов.