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20:03, 22 октября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об участившихся атаках на пользователей Android

«Лаборатория Касперского»: хакеры начали чаще атаковать Android-устройства

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Хакеры начали чаще атаковать владельцев устройств на базе Android с помощью шпионской программы SpyNote. Об этом россиян предупредили в компании «Лаборатория Касперского», передает РБК.

Сообщается, что в 2024 году в России число атак на Android-устройства увеличилось в 4,5 раза. К такому выводу пришли специалисты компании, которые проанализировали данные о мошенничестве с января по сентябрь прошлого и текущего годов.

Как рассказали в «Лаборатории Касперского», злоумышленники могут звонить россиянам и, представляясь сотрудниками полиции или банков, убеждать установить на телефон вредоносную программу. В результате они получают контроль над устройством жертвы и могут украсть логин и пароль от приложения банка.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать россиянам поддельные квитанции ЖКХ. Одна из самых частых уловок злоумышленников связана с проверкой и заменой счетчиков, предупредила эксперт Евгения Лазарева.

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      Евгения Наумова
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