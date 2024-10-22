Россиян предупредили об участившихся атаках на пользователей Android

«Лаборатория Касперского»: хакеры начали чаще атаковать Android-устройства

Хакеры начали чаще атаковать владельцев устройств на базе Android с помощью шпионской программы SpyNote. Об этом россиян предупредили в компании «Лаборатория Касперского», передает РБК.

Сообщается, что в 2024 году в России число атак на Android-устройства увеличилось в 4,5 раза. К такому выводу пришли специалисты компании, которые проанализировали данные о мошенничестве с января по сентябрь прошлого и текущего годов.

Как рассказали в «Лаборатории Касперского», злоумышленники могут звонить россиянам и, представляясь сотрудниками полиции или банков, убеждать установить на телефон вредоносную программу. В результате они получают контроль над устройством жертвы и могут украсть логин и пароль от приложения банка.

Ранее стало известно, что мошенники начали рассылать россиянам поддельные квитанции ЖКХ. Одна из самых частых уловок злоумышленников связана с проверкой и заменой счетчиков, предупредила эксперт Евгения Лазарева.