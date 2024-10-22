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07:38, 22 октября 2024Экономика

Москвичам пообещали дожди

Гидрометцентр: в Москве во вторник ожидаются небольшие дожди

Фото: Unsplash

Во вторник, 22 октября, в столице и области ожидается облачная с прояснениями погода, а также небольшой дождь Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице составит плюс 10-12 градусов Цельсия, по области ожидается плюс 8-13 градусов. Ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду. Синоптики также сообщили, что атмосферное давление составит 752 миллиметров ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей столицы, что со среды, 23 октября, в Москве ожидается более ветреная и облачная погода. Порывы ветра с середины недели могут начать достигать 7–10 метров в секунду. В четверг, 23 октября, прогнозируются более продолжительные осадки, а в пятницу, 25 октября, похолодает до плюс 7-9 градусов, отметил метеоролог.

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      Мария Черкасова
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