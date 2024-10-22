Бывший дом «охотника за привидениями» выставлен на продажу

NYP: за бывший дом актера Билла Мюррея под Нью-Йорком просят $3,69 млн

Бывший дом Билла Мюррея ищет новых владельцев. За поместье кинозвезды в «Голливуде на Гудзоне» просят 3,69 миллиона долларов (356,4 миллиона рублей), пишет New York Post (NYP).

На продажу выставлен особняк под Нью-Йорком, который Мюррей воздвиг сам в 80-х на месте амбара XIX века. Тогда на дом мечты актер с супругой потратили 305 тысяч долларов. В 1995 году дом приобрел оскароносный композитор Дэвид Шир, известный по картинам «Лихорадка субботнего вечера», «Вся президентская рать» и «Разговор».

Дом находится в секретном анклаве знаменитостей под названием Снеденс-Лэндинг. Район состоит всего из сотни домов и облюбован деятелями киноиндустрии. Поместье обшито сайдингом яркого лимонного оттенка. Экстерьер выдержан в колониальном стиле. Сам дом занимает 480 квадратных метров, в нем разместились пять спален и столько же ванных, гостиная столовая и кабинет со встроенной кроватью. Будущие хозяева смогут похвастаться потолками высотой в 4,5 метра, французскими дверями и двумя дровяными каминами, один из которых располагается на кухне шеф-повара. Рядом с ней есть прачечная и комната обслуги.

Изюминка дома — пожарный шест, который Мюррей позаимствовал со съемок культовых «Охотников за привидениями». Правда, после очередной реконструкции покупатели отказались от нее и провели демонтаж.

Во двор можно выйти прямо с кухни. На участке обустроен гараж с расчетом на две машины, в котором оборудован дополнительный кабинет. Вдобавок к зданию владельцы продают участок под строительство площадью 0,8 гектара.

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