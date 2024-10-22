На Украине заявили о возможности ввода войск стран НАТО в страну

Стариков допустил, что ряд стран НАТО могут ввести войска на Украину

Ряд стран НАТО могут ввести войска на Украину, если российские военные прорвутся на оперативную глубину. Это допустил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков, пишет РИА Новости.

«Если будут серьезные прорывы на оперативную глубину, то отдельные страны НАТО ведут свои войска на территорию Украины», — сказал он. Стариков добавил, что сам альянс не будет вводить силы, но некоторые государства блока сделают это при условии угрозы прорыва.

Ранее бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман рассказал, что в ходе встречи с президентом США Джо Байденом лидер Украины Владимир Зеленский намерен попросить Вашингтон о размещении войск НАТО на территории страны.