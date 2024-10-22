Неизвестные напали на мужчину около ТЦ в Подмосковье и отрезали ему ухо

Полицейские ищут подозреваемых в нападении на мужчину у ТЦ в Мытищах

Сотрудники полиции ищут подозреваемых в нападении на мужчину около одного из торговых центров (ТЦ) в Мытищах. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник Управления информации и общественных связей главка МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Предварительно, неизвестные напали на мужчину 1979 года рождения на Осташковском шоссе в понедельник, 21 октября. Угрожая предметом, похожим на нож, они похитили сумку с 80 тысячами рублей, а затем причинили потерпевшему телесные повреждения, когда он стал оказывать сопротивление.

Возбуждено уголовное дело по статье 162 («Разбой») УК РФ. Пострадавший обратился за медицинской помощью.

Как уточняет Baza, все произошло возле ТЦ «Мытищи Лайт». Трое нападавших сначала ударили потерпевшего по голове сзади, а затем отрезали ему ухо и забрали сумку. С места преступления злоумышленники скрылись на серебристом Chevrolet.

Ранее полиция начала проверку после нападения подполковника Минобороны России на наряд ДПС в Ленинградской области.