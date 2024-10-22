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09:06, 22 октября 2024Ценности

Ольга Серябкина прошлась на камеру в откровенном костюме

Певица Ольга Серябкина прошлась на камеру в топе и мини-юбке

Кадр: @seryabkina

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном костюме. Соответствующий ролик появился в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница разместила видео, в котором прошлась на камеру, примерив сияющий серебристый костюм. Наряд состоял из топа и мини-юбки, которые демонстрировали плоский живот и область декольте. Кроме того, певица надела босоножки на высоких каблуках. Вдобавок она распустила волосы и нанесла яркий макияж.

Ранее Серябкина снялась в трусах на теннисном корте. Исполнительница предстала в прозрачных туфлях на каблуках и белой корсетной блузе с широкими рукавами.

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      Карина Черных
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