Ольга Серябкина снялась в трусах на теннисном корте

Певица Ольга Серябкина снялась в трусах и корсетной блузе на теннисном корте

Бывшая солистка поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина снялась в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя исполнительница предстала на теннисном корте в прозрачных туфлях на каблуках, белой корсетной блузе с широкими рукавами и черных трусах. При этом певица продемонстрировала подтянутую фигуру и стройные ноги. В качестве аксессуаров она выбрала серьги в виде крестов. Свой образ она завершила распущенными волосами и ярким мейкапом.

Ранее в октябре образ Ольги Серябкиной высмеяли в сети со словами «проблемы со вкусом». Певица опубликовала ролик, в котором сняла белый шелковый халат и примерила черные кружевные колготки, боди на широких бретелях, мини-юбку и пиджак в черно-белую полоску.