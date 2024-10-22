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09:23, 22 октября 2024Россия

Подростку сломали позвоночник в российской гимназии

В Свердловской области девятикласснику сломали позвоночник во время конфликта

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В екатеринбургской гимназии № 2 ученику сломали позвоночник во время конфликта. Об этом сообщил источник Ura.ru.

По его данным, конфликт произошел между двумя девятиклассниками. Один перекинул другого через плечо, в результате чего подросток ударился об пол головой и спиной.

Врачи диагностировали у гимназиста компрессионные переломы двух позвонков. Материалы дела передадут в Следственный комитет. В образовательном учреждении сообщили, что ведется внутреннее разбирательство.

Ранее в Санкт-Петербурге семилетнему мальчику сломали позвоночник на перемене в школе. Пострадавший рассказал, что во время перемены одноклассники схватили его за руки и за ноги и бросили спиной на стол.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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